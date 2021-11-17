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Иркутяне с QR-кодом смогут посетить домашние матчи «Байкал-Энергии»

Иркутяне с QR-кодом смогут посетить домашние матчи «Байкал-Энергии»

Четыре очередных домашних матча хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут в присутствии своих болельщиков. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовал заполняемость трибун не более чем 25% от их вместимости. При этом зрители и персонал обязаны иметь QR-код. При входе также нужно будет предъявить паспорт, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Продажа билетов на четыре оставшихся в этом году матча начнётся 17 ноября в 15:00 в кассах ледового дворца и на билетном сайте tickets.baikal-bandy.ru. Будут доступны места в центральных секторах стоимостью 300 рублей.

20 ноября «Байкал-Энергия» будет принимать мурманский «Мурман», 23 ноября сыграет с архангельским «Водником», 27 ноября встретится с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября – с кемеровским «Кузбассом».

На IRK.ru опубликован фоторепортаж с матча «Байкал-Энергии» с казанским «Ак Барс-Динамо». Игра завершилась со счётом 9:2 в пользу иркутян.

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По материалам: irk

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