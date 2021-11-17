Иркутские ученые прогнозируют рост числа заболевших COVID-19 к концу ноября до 700 человек в сутки

Генеральный директор научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом к концу ноября 2021 года до 700 человек в сутки, об этом специалист рассказал журналисту IRK.ru. Прогноз основан на данных, которые публикует оперативный штаб Иркутской области.

Роман Ерженин:

— Несмотря на высокие показатели летальности в Иркутской области, следует обратить внимание на стабилизацию показателя в районе 30 случаев в сутки. Судя по всему, это указывает одновременно и на нарастание иммунитета у населения региона, в том числе и в результате вакцинации, и на изменение тактики госпитализации пациентов.

Следуя полученным данным, госпитализация приняла более логичный - стабильный вид. На наш взгляд, это результат более грамотных действий при организации медпомощи. Поэтому вероятность критических пиковых значений третьей волны, исходя из текущей картины, не очень высока.

Роман Ерженин отметил, что на сегодня в среднем в день вакцинируется более 8 тысяч человек. С учетом того, что каждый второй из взрослого населения уже привит, показателя в 70% регион достигнет такими темпами уже через месяц. Для вакцинации 70% от всего населения с таким же темпом потребуется более трех месяцев.





За прошедшие сутки в Иркутской области коронавирусом заразились 582 человека (всего – 130 946 случаев), выздоровели 328 пациентов (всего – 109 173). Умерло 30 человек, еще один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Так, смертность от коронавируса за период пандемии в Иркутской области достигла 5 951 случай, еще 514 граждан умерли от сопутсвующих заболеваний.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ноябре пяти регионах страны, в том числе в Иркутской области, ухудшилась ситуация с коронавирусом. В регионе с начала месяца действует система QR-кодов.

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