Иркутским полицейским вручили гаджеты Сбера для «умного дома» в честь профессионального праздника

Сотрудники Иркутского отделения Сбербанка поздравили Главное управление МВД по Иркутской области с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Специально ко Дню полиции Сбер приготовил для сотрудников – глав многодетных семей — брендированные экобоксы с сувенирной продукцией банка. Заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова сотрудникам МВД вручила СберДевайсы — «умную лампу» и «умную розетку», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

— Работа полиции в наше время очень сложна и чрезвычайно ответственна. Сохранять правопорядок, быть всегда на чеку, оперативно реагировать на сигналы о помощи – и так ежедневно, в режиме 24/7. Наши поздравления адресованы всем, кто служит в рядах полиции и охраняет покой и порядок в каждой территории. Особое внимание мы сегодня хотим уделить отцам многодетных семей, которые в таком напряженном ритме работы успевают выполнять свой отцовский долг, воспитывать детей, быть для них примером. Сбербанк сегодня является высокотехнологичной организацией, мы со своими клиентами всегда стремимся делиться интересными и актуальными новинками. Девайсы, которые сегодня отправились в семьи двух сотрудников, не только энергосберегающие приборы, но еще и очень атмосферные для любого дома.

В числе награжденных Алексей Федоров, работает в МВД уже более 17 лет, вместе с супругой воспитывает трех детей. Его коллега, Иван Верхозин работает в МВД более 16 лет, вместе с супругой воспитывает трех детей. Младшая дочь в семье Верхозиных Кристина родилась в 2020 году в День полиции.

Смарт-лампочки и смарт-розетки «Умный дом» производит дочерняя компания Сбера – СберДевайсы. B2B*- и B2C** — девайсы, с применением речевых технологий и виртуальным ассистентом, предназначены для создания дополнительного комфорта в быту:

Умная лампа Sber*** - потребляет электроэнергии в 9-10 раз меньше обычной лампы накаливания. Управляется дистанционно через приложение Сберсалют/Сберпортал/ Сбербокс. По команде пользователя:

— включает / выключает освещение в помещении, меняет цвет, яркость, цветовую температуру;

— запускает световой эффект в формате «романтика», «свеча», «рассвет», «северное сияние»;

— работает по таймеру;

— сообщает о своем статусе: «включен»/«выключен» свет.

Умная розетка Sber — одна из компактных розеток на рынке электроприборов. Может управляться пользователем дистанционно через приложение**** Сберсалют/ Сберпортал /Сбербокс:

— включит/выключит подключенный бытовой прибор;

— работа по таймеру;

— сообщит о статусе подключения электропитания и расскажет об энергопотреблении подключённого прибора;

— заблокирует свою кнопку питания (несовершеннолетние дети не смогут самостоятельно включить или выключить умную розетку и присоединенную к ней технику. Розетка заземлена, имеет защитные шторки).

Подробно

*Би ту Би

**Би ту Си

***Сбер

****12+

Байкальский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

