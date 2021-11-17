«IT-куб.Канаш» проводит занятия для людей всех возрастов

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии продолжает работать с гражданами пожилого возраста. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В ходе решения этой задачи в текущем году в Центре прошли курсы по обучению навыкам компьютерной грамотности для данной категории лиц по общеразвивающей программе «Обучение навыкам компьютерной грамотности» базового и продвинутого уровней.

Базовый курс начался со знакомства с компьютерной техникой и правилами безопасности при работе с ней. Постепенно изучались работа с клавиатурой, компьютерной мышью, основные действия с файлами, их редактирование, работа с сайтами, поиск информации в сети Интернет, использование ресурсов порталов органов государственной власти.

Продвинутый курс обучения дает людям пожилого возраста, пенсионерам возможность улучшить полученные знания и навыки, необходимые для работы на компьютере и в сети Интернет. В обучение были включены активные методики, позволяющие применять полученные знания в повседневной жизни.

Напомним, что Центр цифрового образования «IT-куб.Канаш» в Чувашской Республике был открыт в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт Центра было направлено более 42 миллионов рублей. Центр оснащен компьютерами, ноутбуками, шлемами виртуальной и дополненной реальности, наборами базовой и промышленной робототехники, профильным оборудованием. Здесь занимаются более 400 детей из г. Канаша и Канашского района.