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Известному диджею Иркутска Сергею Белькову необходима помощь для лечения онкологии

Известному диджею Иркутска Сергею Белькову необходима помощь для лечения онкологии

Родственники легенды клубной культуры Иркутска Сергея Белькова, заболевшего раком, обратились с просьбой о помощи в сборе средств для лечения. Злокачественная опухоль дала метастазы, после изучения большого количества клиник, было принято решение довериться корейским специалистам. Необходимо собрать 150 тысяч долларов, на данный момент сумма пожертвований составляет около 14 тысяч долларов.

Сергей Бельков известен в областном центе, как DJ TERMINATOR. Он — легенда клубной культуры Иркутска, во многом повлиял на её становление и развитие. Был арт-директором таких клубов как «5 угол», «Объект 01», «Мегаполис».

«После изучения большого количества клиник, было принято решение довериться корейским специалистам. Клиника называется МЁДЖИ. Уже есть примерный план лечения. Итоговая сумма тоже примерная, потому что цены указаны за один сеанс. Сколько их понадобится, пока не ясно. Минимум — шесть сеансов. Пока необходимо собрать 150 тысяч долларов», — говорится в сообщении родственников.

Сумма к сбору: 150 000 долларов.
На данный момент собрано 1 039 969 рублей (около 14 000 долларов).
Номер для связи (Whats app и Telegram) 950 100-58-59 (Нина, жена).
Номер карты для сбора помощи принадлежит сыну Сергея Никите.

Реквизиты для сбора помощи:
СБЕРБАНК 4276 1806 0293 8622 Никита Сергеевич Б.
Номер его телефона 929 435-41-45
ВТБ 2200 2404 4934 0294 Алексей Сергеевич Б.
Номер Алексея 902 519-91-03, только ВТБ
Кошелек 5599 0050 9653 4800


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По материалам: irk

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