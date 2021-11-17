Эксперты предупредили о риске злоупотреблений из-за «экосистемных криптовалют»

Введение криптовалютных активов в качестве внутренних расчетных единиц в российских цифровых экосистемах может привести «к количественному росту злоупотреблений». Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок.

По мнению экспертов, существующие антимонопольные инструменты вполне могут справиться со связыванием, дискриминацией и использованием платежных данных.

"Появление криптоактивов внутри экосистем не создает качественно новых рисков, но может увеличить количество случаев реализации существующих рисков. Также криптоактивы могут порождать дополнительные риски для конкуренции", – заявили они.

Исследователи отметили, что действующий закон "О цифровых финансовых активах" не предусматривает перспективного регулирование цифровой валюты на базе иностранной информационной инфраструктуры.

В связи с этим они предлагают конкретизировать и доработать существующее регулирование рынка, прежде чем вводить дополнительные запретительные меры для экосистем.

«Регулирование криптоактивов внутри экосистем вряд ли должно отличаться от их общего регулирования. Если считать цифровую валюту денежным суррогатом, то она может быть таковой независимо от того, где она выпускается», – сказано в докладе.

Ранее представитель Счетной палаты РФ заявил об ограниченности криптовалют как платежного средства.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он признает криптовалюты имуществом и запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг на территории РФ.