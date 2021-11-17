Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России





Игровая гарнитура Microsoft Xbox 20th Anniversary не была анонсирована к релизу в России, но она стала доступна для предварительного заказа.

Сейчас на OZON доступна для предварительного заказа гарнитура Xbox к 20-летию приставки за 5990 рублей (можно купить чуть дешевле — наш промокод OZON0K9CA даст скидку 300 рублей через мобильное приложение магазина, только для новых покупателей).

Указано, что в розничной продаже гарнитура будет с 22 ноября (вероятно, в это же время начнется ее доставка покупателям).

Отметим, что там же в OZON сейчас доступен для покупки геймпад в стиле Forza Horizon 5 за 6390 рублей, который несколько дней назад появился в продаже во многих магазинах, а потом сразу был раскуплен. Если вы его искали — есть возможность заказать.