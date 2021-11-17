Кабмин внес в Госдуму проект о выявлении граждан, нуждающихся в соцподдержке

19:34 Автор: Жанна Звягина

Законопроект: № 19878-8

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о выявлении и учете граждан, нуждающихся в социальной помощи через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Документ опубликован в среду в электронной базе данных палаты.

11 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране создана Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая будет содержать сведения о доходах граждан и автоматически рассчитывать размер выплат для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Таким образом, после внесения изменений в законодательство, социальная помощь станет более адресной.

Какие льготы и услуги предоставляют автоматически

В настоящее время уровень доходов граждан, а также количество россиян, находящихся за чертой бедности, определяется на основе выборочных статистических наблюдений Росстата. Доходы и имущественное положение учитываются в статистических данных на основании неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан и может использоваться только для косвенного анализа влияния мер поддержки на уровень бедности.

Документ предполагает внесение изменений в статьи 5-2 и 6-9 закона «О государственной социальной помощи».

Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности будет формироваться посредством системы ЕГИССО, содержащей сведения, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром и обрабатываемые Пенсионным фондом.

Граждане будут автоматически получать уведомления о новых выплатах на госуслугах

Таким образом вводится новая задача ЕГИССО по выявлению граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты, на основании соответствующих критериев — например, необходимых для отнесения к категории малоимущих семей.

Принятие законопроекта также позволит персонифицировано информировать граждан о возможности получения ими мер соцподдержки и сократить сроки предоставления таких мер за счет оптимизации межведомственного взаимодействия.

Во исполнение проектируемых норм в Положении о ЕГИССО будет уточнен порядок и состав получения сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС, МВД и Росреестра, так как перечень информационных систем соответствующих операторов регулярно меняется по мере развития технологий. Вместе с тем получение сведений о движимом и недвижимом имуществе будет осуществляться только по семьям (одиноким физическим лицам), у которых среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством.

Минтруд разработал проект о назначении мер соцподдержки по принципу одного окна

Ранее Министерство труда и социальной защиты разработало перечень жизненных ситуаций для автоматического информирования граждан, при наступлении которых им будет положена поддержка государства.

В апреле глава президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что все меры социальной поддержки будут назначаться с использованием ЕГИССО. Согласно документу, ведомства начнут обмениваться данными обо всех льготах и пособиях, благодаря чему людей освободят от сбора многочисленных справок.

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