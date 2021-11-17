Когда в 2022 году православный народ будет отмечать светлый праздник Пасха

Какого числа Пасха в 2022 году

По какому календарю определяется дата Пасхи

Традиции Пасхи

Что нельзя делать на Пасху

Православные верующие задаются вопросом о том, какого числа в 2022 году будет отмечаться Пасха. Этот день можно вычислить по специальному календарю, который делает праздник переходящим.В 2022 году светлый праздник Пасха выпадает на 24 апреля. Следующий день — 25 апреля — будет выходным. Это самая ранняя Пасха. Если ее дата может меняться, то день недели всегда остается один и тот же — воскресенье. Этот день получил такое название в честь воскресения Иисуса.Протестанты и католики будут отмечать Пасху раньше православных — 17 апреля.Определить дату праздника можно при помощи лунного календаря. Ее можно вычислить и самим, но для этого нужно знать, когда будет первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Пасха всегда приходится на первое воскресенье, которое идет за ним.Для православных и католиков Пасха является главным праздником, но их традиции отличаются. Дата этого торжества у обеих конфессий является переходящей.Православная церковь придерживается юлианского календаря, а католики пользуются григорианским. По этому календарю дата праздника определяется по солнечной системе. Разница между двумя календарями составляет 13 дней, при этом католики отмечают праздник первыми.Ежегодно на богослужении, которое совершается в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, загорается Благодатный огонь. Вся церковная служба транслируется в прямом эфире. После этого огонь доставляют в разные государства и разносят по храмам в крупных городах.В праздничные дни в храмах проводят богослужение, которое рассказывает о произошедших 2 тысячи лет назад событиях, когда не стало Иисуса Христа и когда произошло его воскрешение.До начала праздника православные верующие стараются соблюдать строгий пост, который длится семь недель. В 2022 году он начнется с 7 марта и закончится 23 апреля.Все давно знают о традициях праздника. Первым делом в данный день необходимо отправиться в храм на богослужение. В церкви освящают веточки вербы и принесенные с собой продукты.К празднику все хозяйки стараются испечь вкусные куличи и творожную пасху. Помимо этого, они также красят яйца. В некоторых семьях в этот день принято обмениваться подарками.В храм нужно брать с собой куличи, пасху, яйца. После их освящения люди отправляются домой, чтобы собраться всей семьей за одним столом. Первым делом нужно съесть крашенки, а потом кулич или пасху.Вечером можно отправиться в гости к друзьям или знакомым, чтобы угостить их куличом. На протяжении 40 дней при встрече люди должны сказать «Христос Воскрес», а в ответ услышать «Воистину Воскрес».Чтобы в доме всегда царил достаток, крошки от пасхальной еды необходимо отдать птицам. После освящения продуктов в храме принято раздавать милостыню — это поможет улучшить финансовое состояние семьи.Этот праздник является самым важным и главным для православного народа. В данный день существует много запретов, которых следует придерживаться, чтобы не накликать беду:нельзя заниматься домашней работой;запрещено ссориться, сквернословить, ругаться;не стоит думать о негативном и совершать плохие поступки;нельзя злиться, грустить и завидовать;до воскресного утра запрещено есть скоромное;нельзя выбрасывать освященные продукты, их необходимо сжечь либо закопать;запрещено венчаться, играть свадьбу.На Пасху не принято ходить на кладбище. Для этого отведен специальный день — Радоница.