Когда в 2022 году православный народ будет отмечать светлый праздник Пасха
Сегодня, 03:20
Православные верующие задаются вопросом о том, какого числа в 2022 году будет отмечаться Пасха. Этот день можно вычислить по специальному календарю, который делает праздник переходящим.
Какого числа Пасха в 2022 году
В 2022 году светлый праздник Пасха выпадает на 24 апреля. Следующий день — 25 апреля — будет выходным. Это самая ранняя Пасха. Если ее дата может меняться, то день недели всегда остается один и тот же — воскресенье. Этот день получил такое название в честь воскресения Иисуса.
Протестанты и католики будут отмечать Пасху раньше православных — 17 апреля.
По какому календарю определяется дата Пасхи
Определить дату праздника можно при помощи лунного календаря. Ее можно вычислить и самим, но для этого нужно знать, когда будет первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Пасха всегда приходится на первое воскресенье, которое идет за ним.
Для православных и католиков Пасха является главным праздником, но их традиции отличаются. Дата этого торжества у обеих конфессий является переходящей.
Православная церковь придерживается юлианского календаря, а католики пользуются григорианским. По этому календарю дата праздника определяется по солнечной системе. Разница между двумя календарями составляет 13 дней, при этом католики отмечают праздник первыми.
Традиции Пасхи
Ежегодно на богослужении, которое совершается в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, загорается Благодатный огонь. Вся церковная служба транслируется в прямом эфире. После этого огонь доставляют в разные государства и разносят по храмам в крупных городах.
В праздничные дни в храмах проводят богослужение, которое рассказывает о произошедших 2 тысячи лет назад событиях, когда не стало Иисуса Христа и когда произошло его воскрешение.
До начала праздника православные верующие стараются соблюдать строгий пост, который длится семь недель. В 2022 году он начнется с 7 марта и закончится 23 апреля.
Все давно знают о традициях праздника. Первым делом в данный день необходимо отправиться в храм на богослужение. В церкви освящают веточки вербы и принесенные с собой продукты.
К празднику все хозяйки стараются испечь вкусные куличи и творожную пасху. Помимо этого, они также красят яйца. В некоторых семьях в этот день принято обмениваться подарками.
В храм нужно брать с собой куличи, пасху, яйца. После их освящения люди отправляются домой, чтобы собраться всей семьей за одним столом. Первым делом нужно съесть крашенки, а потом кулич или пасху.
Вечером можно отправиться в гости к друзьям или знакомым, чтобы угостить их куличом. На протяжении 40 дней при встрече люди должны сказать «Христос Воскрес», а в ответ услышать «Воистину Воскрес».
Чтобы в доме всегда царил достаток, крошки от пасхальной еды необходимо отдать птицам. После освящения продуктов в храме принято раздавать милостыню — это поможет улучшить финансовое состояние семьи.
Что нельзя делать на Пасху
Этот праздник является самым важным и главным для православного народа. В данный день существует много запретов, которых следует придерживаться, чтобы не накликать беду:
нельзя заниматься домашней работой;
запрещено ссориться, сквернословить, ругаться;
не стоит думать о негативном и совершать плохие поступки;
нельзя злиться, грустить и завидовать;
до воскресного утра запрещено есть скоромное;
нельзя выбрасывать освященные продукты, их необходимо сжечь либо закопать;
запрещено венчаться, играть свадьбу.
На Пасху не принято ходить на кладбище. Для этого отведен специальный день — Радоница.
По материалам: RSUTE