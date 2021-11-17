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Конгрессмен США представил законопроект о надзоре CFTC за криптобиржами

Конгрессмен США представил законопроект о надзоре CFTC за криптобиржами


Конгрессмен Гленн Томпсон представил для общественного обсуждения проект Закона о цифровой товарной бирже (DCEA), устанавливающий добровольный режим регулирования криптовалютных бирж под эгидой CFTC.


В настоящий момент спотовая торговля цифровыми активами в США не регулируется на федеральном уровне.


Представитель республиканцев в Комитете по сельскому хозяйству Палаты представителей Томпсон рассчитывает получить комментарии участников отрасли.


«Вынесение на рассмотрение Конгресса привело бы к отклонению инициативы. Я хочу убедиться, что мы получим лучший вариант», — заявил он в интервью The Block.


В октябре кандидат на пост главы CFTC Ростин Бинам на слушаниях в Конгрессе предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.


Председатель SEC Гэри Генслер неоднократно отмечал, что подавляющее число криптовалют соответствуют статусу ценной бумаги. До этого руководитель ведомства призвал биткоин-биржи к диалогу.


В DCEA Томпсон предложил создать спотовый режим для криптовалютных рынков и делегировать CFTC большую часть полномочий по его надзору.


«Комиссия обладает исключительной юрисдикцией в отношении соглашений, контрактов и сделок, связанных с договором купли-продажи любого цифрового товара в торговле», — говорится в документе.


Согласно законопроекту, такой режим будет добровольным, но он заменит лицензирование по штатам. Предложение не расширит существующие полномочия CFTC по правоприменительной практике к платформам, обслуживающих клиентов из США.


«Есть некоторые первоначальные предложения, которые, безусловно, будут считаться ценными бумагами, и их лучше оставить в SEC. Но после того, как криптовалюты выпущены, и они функционируют как биржевой товар, их регулирование становится прерогативой CFTC», — пояснил Томпсон.


В основу законопроекта легли аналогичные предложения другого республиканца в Палате представителей Майка Конауэйя.


Томпсон дополнил его разделом об эмитентах стейблкоинов, которые получили в нем определение «операторов цифровых товаров с фиксированной стоимостью». Законодатель предложил решение ряда проблем, связанных с выкупом резервных активов и раскрытием информации.


Как и для биткоин-бирж, DCEA предполагает добровольный режим для эмитентов стейбклоинов без санкций за отказ зарегистрироваться.


Напомним, Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения. 


Ранее Гленн Томпсон выступил против подхода SEC к регулированию криптовалют.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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