Космический телескоп Толиман станет искать обитаемую планету в системе Альфы Центавра

Вадим Карасев

Телескоп Толиман, финансируемый из частных источников, будет запущен на низкую околоземную орбиту, чтобы искать потенциально обитаемые планеты вокруг Альфы Центавра, ближайшей к Земле звездной системы.

Альфа Центавра представляет собой тройную звездную систему, входящие в нее звезды носят названия Ригель Кентаурус (Альфа Центавра А), Толиман (Альфа Центавра B) и Проксима (Альфа Центавра C). Невооруженным глазом звезды A и B представляются одной звездой с видимой величиной –0,27, самой яркой в созвездии Центавра и третьей по яркости в ночном небе, которую превосходят только Сириус и Канопус. Эти звезды находятся на расстоянии 4,37 световых года от Солнца.

Проксима Центавра — это маленький и тусклый красный карлик (класса M5.5). Хотя Проксима — ближайшая к Солнцу звезда (от нас ее отделяют 4,24 световых года), яркость ее в тысячу раз ниже солнечной, поэтому ее невозможно наблюдать невооруженным взглядом. Радиус Проксимы составляет 14 % от радиуса Солнца, масса — около 12 % солнечной, а эффективная температура — всего около 3050 кельвинов (2777 °C).

На данным момент известно, что у Проксимы имеются две планеты. Обнаруженная в 2016 году Проксима b размером с Землю предположительно находится в потенциально обитаемой зоне звездной системы (то есть на таком расстоянии от звезды, чтобы на планете могла существовать вода в жидком виде). В 2019 году была открыта Проксима c, планета из класса суперземель на расстоянии 1,5 а. е. от звезды. Возможно, она окружена огромной системой колец. Альфа Центавра A может иметь планету в обитаемой зоне размером с Нептун, хотя пока ее открытие не подтверждено. Альфа Центавра B пока не имеет известных планет: планета Bb, предположительно открытая в 2012 году, оказалась артефактом, возникшим при математической обработке спектров.

Строящийся космический телескоп Толиман будет искать планеты, вращающиеся вокруг звезд Альфа Центавра A и B. Его вывод на орбиту ожидается в 2023 году. Руководитель проекта профессор Питер Татхилл (Peter Tuthill) из Сиднейского университета говорит: «Если мы ищем жизнь такой, какой мы ее знаем, обычно золотой стандарт — это планета, где жидкая вода может присутствовать на поверхности планеты, чтобы она не превращалась в замороженный снежный ком, но и не выкипала в атмосферу. Мы знаем, что жизнь возникла по крайней мере однажды вокруг звезды, похожей на Солнце, на планете, похожей на Землю. Мы стараемся найти другие примеры, максимально приближенные к этой конфигурации».

Вместе с учеными Сиднейского университета в проекте «Толиман» участвуют Sabre Astronautics (Австралия), программа Breakthrough Initiatives и Лаборатория реактивного движения NASA. «Это может быть самый большой из когда-либо построенных космических телескопов, финансируемых из частных источников», — говорит профессор Татхилл.