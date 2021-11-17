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Критики выставили оценки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Критики выставили оценки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition


Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся уже неделю назад, но только сейчас ведущие игровые СМИ публикуют свои обзоры. И они неутешительны для переиздания.

На данный момент оценка Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на сайте Opencritic находится на уровне в 55 баллов из 100. Только 10% рецензентов рекомендуют игру. Некоторые из оценок игровых изданий:



IGN – 5 из 10



IGN Italy – 5.8 из 10



God is a Geek – 5 из 10



Metro GameCentral – 5 из 10



TheSixthAxis – 6 из 10



Wccftech – 5.5 из 10

Как отмечает издание Metro GameCentral, ремастер трех игр серии в рамках единого сборника – это «ленивый, дилетантский и недоделанный» проект. Издание God is a Geek отмечает, что во всех играх трилогии слишком много проблем, которые просто невозможно игнорировать. Портал Wccftech в своей рецензии пишет, что «дрянное визуальное обновление, нестабильная производительность и отсутствие значимых изменений или дополнений могут вызвать у игроков вопрос, почему эти игры им вообще понравились».

Напомним, что игроки тоже остались недовольны обновленной трилогией Grand Theft Auto.


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По материалам: newxboxone

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