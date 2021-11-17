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Круг: что символизирует эта фигура в эзотерике

Круг: что символизирует эта фигура в эзотерике

Круг — одна из основных геометрических фигур. Оказывается, у окружности есть и свой эзотерический смысл. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем примечательна данная фигура и как ее можно использовать себе во благо.


Окружность — один из лучший финансовых талисманов, но круг способен привлекать не только финансовый успех. У него много различных функций.

Энергетика круга

Круг обладает очень размеренной и спокойной энергией, которая пробуждает в человеке творческий голод и желание становиться успешнее, работать.

Круг — это материальное число, которое связано с такими числами, как 1, 6, 8 и 9. Оно приносит финансовую удачу и помогает повышать доход. У этой фигуры женская энергия. В астрологии круг является символом Солнца. Три круга, соединенные вместе — это божественный символ, олицетворяющий силу бога Отца, Сына и Святого Духа.

Как применять круг в повседневной жизни


Круг распространяет креативную энергию, поэтому надевайте одежду в горошек или с одним большим кругом, чтобы с легкостью решать сложные задачи и преуспевать в творчестве. Если вы занимаетесь каким-то важным интеллектуальным делом, одежда с окружностями поможет вам не терять мотивацию.

Необычные монеты в кошельке привлекают деньги. Финансовая удача последует за теми, у кого на рабочем столе компьютера стоит картинка с окружностью или их большим количеством. 

Круг олицетворяет собой смесь двух важных стихий — Земли и Воды. Эта двойственность прослеживается в символе инь-ян. Старайтесь использовать его как можно чаще. Когда вы смотрите на него или медитируете, представляя его себе в мыслях, это очень хорошо гармонизирует ваше сознание и помогает настраиваться на нужную волну.

Керамические, деревянные, мельхиоровые, платиновые и золотые украшения в форме кольца, круга или сферы — это отличные талисманы, благодаря которым человек может обрести покой, стать умнее и мудрее.

Эксперты в области эзотерики отмечают, что очень полезно держать в доме зеркала круглой формы. Согласно восточному учению фэн-шуй, они излучают меньше негативной энергии и привлекают больше созидательной энергии Ци.

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По материалам: dailyhoro.ru

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