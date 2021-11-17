KuCoin запустила $100 млн фонд для инвестиций в метавселенные

Венчурное подразделение криптовалютной биржи KuCoin объявило о создании фонда в размере $100 млн. Структура предоставит финансирование ориентированным на создание метавселенных проектам.

Средства получат стартапы на ранней стадии из стран с развивающейся экономикой, в первую очередь из Африки и Южной Америки.

Помимо метавселенных фонд сфокусирован на поддержку проектов в области GameFi, NFT и dapps. Часть финансирования пойдет на образовательные инициативы.

Участники фонда метавселенной KuCoin смогут рассчитывать на:

● помощь в запуске проекта;

● инвестиции на первичном рынке;

● брендирование и маркетинговую поддержку;

● разработку стратегии выхода на рынок.

Напомним, в ноябре блокчейн-компания Enjin объявила о запуске фонда в размере $100 млн для создания метавселенной с NFT.

Ранее Алан Ховард и CMT Digital поддержали фонд инвестиционной компании Sfermion на $100 млн также с фокусом на метавселенную. В эти же дни платформа The Sandbox в аналогичных целях привлекла $93 млн от Vision Fund 2 (SoftBank) и других инвесторов.



