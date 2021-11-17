KuCoin запустила $100 млн фонд для инвестиций в метавселенные
Венчурное подразделение криптовалютной биржи KuCoin объявило о создании фонда в размере $100 млн. Структура предоставит финансирование ориентированным на создание метавселенных проектам.
#KuCoin Labs Launches $100 Million Fund To Empower the #Metaverse Ecosystem— KUCOIN (@kucoincom) November 17, 2021
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Средства получат стартапы на ранней стадии из стран с развивающейся экономикой, в первую очередь из Африки и Южной Америки.
Помимо метавселенных фонд сфокусирован на поддержку проектов в области GameFi, NFT и dapps. Часть финансирования пойдет на образовательные инициативы.
Участники фонда метавселенной KuCoin смогут рассчитывать на:
● помощь в запуске проекта;
● инвестиции на первичном рынке;
● брендирование и маркетинговую поддержку;
● разработку стратегии выхода на рынок.
Напомним, в ноябре блокчейн-компания Enjin объявила о запуске фонда в размере $100 млн для создания метавселенной с NFT.
Ранее Алан Ховард и CMT Digital поддержали фонд инвестиционной компании Sfermion на $100 млн также с фокусом на метавселенную. В эти же дни платформа The Sandbox в аналогичных целях привлекла $93 млн от Vision Fund 2 (SoftBank) и других инвесторов.