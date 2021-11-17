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Лаос представил правила по регулированию криптовалют

Лаос представил правила по регулированию криптовалют


Правительство Лаоса опубликовало правила, регламентирующие майнинг криптовалют и работу платформ по торговле цифровыми активами. Об этом пишет Laotian Times.


Согласно министру технологий и коммуникаций доктору Бовьенгкаму Вонгдаре, инициатива направлена на защиту прав и интересов как операторов, так и пользователей.


Документ определяет типы разрешенных операций и способы их организации. Фирмы должны принадлежать резидентам и обладать достаточным капиталом. Требованием выступает внесение в ЦБ страны страхового депозита в размере $5 млн.


Майнеры должны потреблять не менее 10 МВт электроэнергии. Мощность для добычи криптовалют в размере 115 кВт или 230 кВт предоставляется в соответствии с шестилетним контрактом с возможностью пролонгации. 


Для стимулирования деятельности правительство освободит национальную генерирующую компанию Electricite du Laos от платы за передачу электроэнергии и налогов на импорт.


Майнеров обязали платить налоги единой суммой в зависимости от потребляемой мощности. За каждые 10 МВт компании предстоит уплатить $1 млн. Министерство энергетики обеспечит майнеров достаточной электроэнергией и предоставит льготные тарифы в сезон дождей.


Аналогичную сумму в $1 млн предстоит уплатить операторам биткоин-бирж за получение лицензии и начало работы. Налог от объема полученных комиссий составит 15%.


Лаос также изучит возможность создания CBDC. В октябре ЦБ страны подписал соглашение с Японским агентством международного сотрудничества. Поддержку в инициативе оказывает финтех-компания Soramitsu.  


Напомним, в сентябре власти Лаоса одобрили майнинг и торговлю биткоином, Ethereum и Litecoin шести компаниям.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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