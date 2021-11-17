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Лучшему учителю Иркутска подарят квартиру

В декабре в Иркутске стартует муниципальный этап конкурса «Лучший учитель года-2022». Победитель профессионального состязания получит в подарок квартиру.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:
– Иркутские учителя проявляют себя не только как специалисты высочайшего уровня. Но и демонстрируют наряду с этим свои яркие творческие таланты, невероятный потенциал, предлагают новаторские практики. Я совершенно уверен: в конкурсе принимают участие педагоги, искренне увлеченные и любящие свое дело. И будет справедливым, если лучший получит достойную награду. В этом году мы приняли решение: подарить победителю квартиру!

Главный приз будет предоставлен партнёром конкурса. Профессиональное состязание проводится в областном центре уже более 30 лет. За эти годы конкурс стал одним из значимых городских мероприятий в сфере образования. Регистрация участников на муниципальный этап «Лучший учитель года-2022» стартует с 1 декабря. С 6 числа начнутся конкурсные испытания. Имя победителя станет известно в начале февраля 2022 года. С подробной информацией и положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте организатора – информационно-методического центра развития образования города Иркутска – mc.eduirk.ru.

Конкурс мастерства проводится среди учителей общеобразовательных организаций Иркутска. Он направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку современных технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства. Главным условием для участия являются высокие достижения в обучении и воспитании талантливых детей – победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, а также в развитии творческих способностей своих воспитанников.

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По материалам: irk

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