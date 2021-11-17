Лунное затмение 19 ноября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Лунное затемнение ноября пройдет в знаке Тельца, который отвечает за финансы. Это событие будет важным для Знаков Зодиака, и астролог Анжела Перл расскажет о том, как именно оно проиграется в сфере денежных вопросов.

Лунное затмение 19 ноября будет первым в целой серии, и на протяжении двух лет ось Телец-Скорпион будет отвечать за финансовое положение людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с прогнозом от известного астролога, чтобы не упустить новые возможности и привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Овен

Затмение пройдет во 2 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Представителям Знака могут представиться новые возможности: хорошая должность, получение наследства, прибыли от инвестиций. Овны смогут выйти на новый уровень дохода в ближайшие пару лет, и сейчас им важно определиться с целями и расставить приоритеты.

Телец

1 дом гороскопа, отвечающий за инициативу, даст Тельцам важность изменить свой финансовый уровень. Это могут быть вклады в себя, а также новые перспективы. Тельцам важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы справиться с поставленными задачами. Астролог рекомендует прийти к гармонии с собой, чтобы выбирать верные пути для развития.

Близнецы

12 дом завершения, в котором пройдет лунное затмение, указывает Близнецам на освобождение от неких забот и хлопот, которое необходимо для того, чтобы начать что-то новое. Астролог рекомендует принимать взвешенные решения и работать уединенно, чтобы никто не мог влиять на планы и давить, мешая развиваться по собственному пути.

Рак

11 дом гороскопа, касающийся социума, будет направлять энергию Раков на развитие бизнеса и руководство. Представители Знака смогут принять новые решения, касающиеся своего дела, занять руководящую должность или заняться развитием в онлайн-сфере, чтобы получать хороший доход.

Лев

Затмение в 10 доме карьеры и статуса позволит Львам определиться с дальнейшими планами, заработать отменную репутацию благодаря принятию мудрых решений. Представители Знака смогут поменять свое отношение к жизни, расставить новые приоритеты и работать на собственное имя.

Дева

Затмение в 9 доме путешествий указывает Девам на возможность развиваться вдали от родного дома. Повысить доходы поможет и работа на международную или иностранную компанию. Астролог рекомендует не торопиться с принятием решений, чтобы не было досадных промахов и упущенных возможностей.

Весы

Затмение в 8 доме финансов указывает на то, что Весы будут проводит финансовые операции. Это могут быть кредиты или инвестиции, а также получение наследства или обретение нового надежного инвестора для ведения бизнеса. Не исключено, что Весы получат деньги за ранее выполненные задачи.

Скорпион

7 дом гороскопа, в котором пройдет затмение, отвечает за отношения, в том числе с собой. Скорпионам предстоит переосмыслить планы, определиться с тем, комфортно ли им в прежних условиях. По этому затмению будет возможность в корне поменять свою жизнь и планы, найти способ улучшить финансовое положение за счет новых знакомств.

Стрелец

У Стрельцов затмение пройдет в 6 доме гороскопа, который отвечает за работу и нагрузку. Астролог рекомендует определиться с ценностями, чтобы не перетруждаться. Не исключено, что произойдет смена работы и коллектива, уход с работы ради ведения собственного бизнеса, который облегчит нагрузки.

Козерог

Затмение в 5 доме гороскопа, который отвечает за отношения, будет влиять на принятие решений, и Козероги смогут обрести свою любовь. Финансовые вопросы будет решать проще под влиянием Венеры в 1 доме, и Козероги смогут пересмотреть бюджет, определить утечку денег и найти новый источник дохода.

Водолей

Затмение пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за недвижимость. Водолеи смогут заняться ремонтом, расширить жилищную площадь, начать строительство дома. Расширение потребует дополнительных трат, и Водолеи смогут найти источники дохода, которые помогут осуществить задуманное.

Рыбы

Затмение пройдет в 3 доме общения и коммуникаций. Рыбы смогут найти новых инвесторов, партнеров, перейти на новую должность или расширить свои границы. После затмения появятся новые возможности, и Рыбам важно больше общаться, чтобы найти единомышленников.