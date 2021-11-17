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Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года

Лунная энергия меняется практически каждый день. Астрологи рассказали, какой будет эта среда и чего можно будет ждать от ночного светила. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы не попасть впросак.


В эту среду положение Луны будет благоприятным для многих дел, но это заслуга не только нашего спутника. 17 ноября входит в число дней силы из-за положительного аспекта Марса и Урана. Это значит, что день может принести нам множество приятных эмоций.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Луна входит в созвездие Тельца. Рост лунного диска не очень хорошо сочетается с силой стихии Земли, но сегодняшний день будет исключением из правил.

Магнитные бури 17 ноября: магнитное поле Земли будет возбужденным, поскольку пару дней назад на Солнце была зарегистрирована вспышка. Однако вероятность появления магнитной бури все равно остается небольшой.

Что принесет удачу сегодня


запланированные покупки;
домашние дела;
физические нагрузки;
оптимизм;
романтика;
общение с близкими.

Что отпугнет успех в этот день


общение в социальных сетях;
ссоры;
уныние.

Домашние дела по лунному календарю

Активность в такие лунные дни повышается. Постарайтесь обязательно выделить для легких и простых дел несколько часов. Не стоит совершать кулинарные или бытовые подвиги. Согласно мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, это не приведет ни к чему хорошему. Порядок лучше наводить всей семьей и без перфекционизма. Самое приоритетное дело — избавление от ненужных вещей.

Одежда и талисманы удачи в эту среду

В 13 лунный день можно поддерживать настроение на высоком уровне оптимистичной палитрой. Выбирайте любимые оттенки и старайтесь не злоупотреблять темными тонами. Контрастный и запоминающийся образ поможет вам преуспеть в любви.


Талисманом дня становятся изделия из золота. Сильная энергетика данного металла добавит красок этому дню. Всплеск позитивных эмоций и силы духа многим придется кстати. Тем не менее придется побеспокоиться и о защите. В этом плане отлично подойдут серебряные украшения. Из камней лучше выбирать минералы легкой энергии Воздуха: розовый кварц, цитрин или яшму.

Любовь и общение 17 ноября

Эксперты в области астрологии рекомендуют заниматься спокойными совместными делами со второй половинкой. Общий досуг сплотит как давних супругов, так и тех, кто только начал отношения. Это хороший день для романтики. Сегодня нельзя нарушать личные границы партнера — можно нарваться на грубость.


Осторожнее следует в такой день знакомиться в социальных сетях, в приложениях для знакомств. Можно испортить себе настроение, пообщавшись с неприятным собеседником. Также на растущей Луне в Тельце лучше не выяснять отношения с незнакомцами в комментариях. Токсичные люди будут крайне опасными.

Работа и финансы в 13 лунный день

Сегодня стоит попробовать открыть денежный канал. В этом вам помогут заговоры, обряды и методы экстрасенсов. Сегодня можно продолжать заниматься чем-то важным на работе либо попробовать начать что-то новое. Луна и планеты помогут найти новую работу или новое увлечение, открыть бизнес.

Можно отправляться за покупками по заготовленному в предыдущие дни списку. Также можно давать старт новым проектам. В такой день, как этот, превыше всего не переоценивать свои возможности. Амбиции не должны бежать впереди вас. Не стоит идти наперекор общепринятым нормам и правилам. Нарушать закон категорически запрещено.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Астрологи отмечают, что энергетический фон сегодня силен и созидателен. Наше настроение с большой вероятностью пойдет вверх. Можно в комфортном для себя темпе заниматься своими планами, доделывать что-то важное. Это поможет стать еще позитивнее и увереннее в себе.

Это подходящий лунный день для того, чтобы поставить в чем-то точку — завершить отношения, уйти с работы, избавиться от вредной привычки. Что касается физической активности, то Телец ее полностью одобряет, тем более в период лунного роста. Занятия спортом пойдут вам на пользу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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