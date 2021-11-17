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Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X

Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X


Сегодня разработчики игры Maneater сообщили, что их проект уже опробовало более 5 миллионов игроков. К столь знаменательной цифре, разработчики выпустили бесплатное обновление для консолей Xbox Series X и Playstation 5. Теперь в игре Maneater реализована поддержка трассировки лучей.

Обновление трассировки лучей должно оживить цифровое побережье Мексиканского залива в игре, повышая реалистичность за счет отражений поверхности воды в реальном времени и реалистичных преломлений при взгляде на поверхность снизу вверх.


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Кроме того, вышедшее сегодня обновление включает некоторые другие моменты в плане улучшения оптимизации работы игры на Xbox Series X | S и Xbox One.

Напомним, игра Maneater пока доступна в Game Pass. Ожидается, что она может покинуть подписку в ближайшее время – игру добавляли в подписку в мае этого года на 6 месяцев.

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По материалам: newxboxone

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