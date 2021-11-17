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Марина Зудина высказалась о поведении Константина Богомолова

Марина Зудина высказалась о поведении Константина Богомолова
Актриса Марина Зудина лишилась роли из-за Константина Богомолова. Артистка наконец-то высказалась о ситуации со спектаклем «На всякого мудреца» по мотивам произведения Островского, где она должна была исполнить одну из главных ролей. В середине октября состоялась премьера постановки на сцене Театра наций. Правда, без участия Зудиной. Сначала её заменили на актера Игоря Миркурбанова, которому доверили женскую роль, а на днях на сцене блистал сам Богомолов в вещах, которые, как шутили в СМИ, он одолжил у своей тещи. Журналисты решили поинтересоваться мнением о провокационной работе Богомолова у Зудиной. Но, похоже, актриса слишком обижена на режиссера, чтобы давать рецензии на его творчество.
Константин Богомолов Актриса резко пресекла разговор на тему этого спектакля и подчеркнула, что в её жизни есть более интересные вещи. «Боже мой, я не в курсе, в каких ролях он выходит, и почему. Это вопрос к Константину Богомолову. У меня своя жизнь, остальное мне неинтересно. Я не слежу, чем в данный момент занят Костя. Когда тебя начинает волновать, кто, что, где и когда, ты перестаешь жить своей жизнью», — цитирует Зудину КП. Жизнь Зудиной действительно сейчас наполнена разными яркими событиями. Например, в начале ноября Константин Хабенский вернул ей работу в МХТ. А накануне был не менее важный день — актриса представила светской публике свою дочь Марию. 15-летняя дочь Олега Табакова стала дебютанткой юбилейного бала Tatler. Кстати, во время мероприятия дочь Зудиной по секрету призналась журналистам, что не собирается поступать в театральный вуз и хочет связать свою жизнь с дизайном.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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