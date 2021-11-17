Марс в противостоянии с Ураном 17 ноября 2021 года: каким Знакам повезет больше всех

Вадим Карасев

Марс и Уран сегодня окажутся по разные стороны от Земли. Этот аспект называется противостоянием или оппозицией. Он позитивен, но для некоторых Знаков благоприятен вдвойне.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всем нам покидать свою зону комфорта. Это благоприятное время для новых начинаний и смелых решений. Будьте уверены в своих действиях и не жалейте о содеянном.

Овен

Овны сегодня будут на гребне волны. Их успехи в любви, в делах и на работе будут самыми большими. Конечно, для этого придется действовать. Физические и интеллектуальные возможности этих людей возрастут многократно. Важно отметить, что и выносливость Овнов тоже заставит врагов и недоброжелателей им завидовать. Людям данного Знака эти две планеты помогут сделать свою жизнь лучше. Также день благоприятен для совершения дорогостоящих покупок. Планеты помогут Овнам устранить преграды в карьере и в плане личностного роста.

Скорпион

Скорпионы получат от Марса и Урана больше всего положительной энергии, потому что Уран является для этих людей главным астрологическим покровителем, а сила Марса в данном направлении лишь немного уступает Урану. Это лучший день не только на неделе, но и в целом месяце. Скорпионы получат мощнейший всплеск творческой энергии. Также эти люди станут намного обаятельнее и харизматичнее. Этот день идеально подойдет для деловых и личных поездок, смены обстановки, свиданий, избавления от ненужных вещей.

Козерог

Козероги, как и Скорпионы, получат от этих двух планет больше всего созидательной энергии. Различие в том, что покровитель Козерогов — Марс. Противостояние планет поможет раскрыть представителям данного Знака свои таланты и способности. Сегодня Козероги смогут воплотить в жизнь многие свои желания и добиться своих целей. Актуальный аспект поможет в исполнении желаний и поспособствует существенному обострению интуиции.

Водолей

Оппозиция Марса и Урана улучшит душевное и физическое самочувствие Водолеев. Эти люди почувствуют мощный прилив энергии. Созидательная сила этих планет поможет им в устранении преград в любых жизненных сферах. В жизни Водолеев в этот день могут произойти внезапные и кардинальные изменения. Всем, кто сегодня не работает, удастся как следует отдохнуть и восстановить силы.