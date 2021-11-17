Михайлов день 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Народный праздник Михайлов день связан с церковным событием, и его отмечают в ноябре ежегодно. В этот день соблюдают как церковные, так и народные традиции, а также вспоминают о важных приметах.

Михайлов день в церковном календаре называется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Его отмечают ежегодно, и 21 ноября 2021 года эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюсти традиции праздничного дня. В этот день в народе отмечали завершение сбора урожая и готовились к зиме, а также молились Небесам для обретения благополучия на весь холодный период.

Традиции праздничного дня

По народной традиции Михайлов день праздновали целыми селами и деревнями, ходили друг к другу в гости, принося угощения на общий стол. Считается, что этот праздник нужно провести весело и угощаться сытно, чтобы зима прошла в достатке и тепле.

В церковной традиции на Михайлов день принято посещать торжественное богослужение и молиться Небесам, прося у них покровительства и поддержки.

В день праздника не принято грустить и оставаться в одиночестве. Народная мудрость гласит, что кто в Михайлов день будет злиться, браниться и в доме запираться, тому и счастья не видать, денег не считать.

Святого Михаила считают защитником от любого зла, и в день праздника молятся, чтобы защититься от нечистых сил. В народе в этот день очищают дома от негатива молитвами и травами, а к празднику обязательно убираются, чтобы встретить светлый день в чистоте и уюте.

Еще одна традиция гласит, что 21 ноября та хозяйка горе познает, которая еду не готовит и гостей не привечает. На Михайлов день обязательно готовили лакомства и угощения, чтобы ни домочадцы, ни случайные гости голодными не ходили.

В день праздника почитают скот, ухаживают за ним и дают дополнительные угощения, чтобы скотина не болела и по весне принесла потомство. Хозяйственные дворы защищали оберегами, а также оставляли лакомства дворовому, чтобы тот не пускал к животным нечистые силы и берег их от болезней.

Приметы на Михайлов день

Иней в этот день указывает на снежную зиму и богатый урожай в новом году.Туман в день праздника сулит скорую оттепель и мягкую зиму без сильных морозов.По примете в этот день в гости ходят с подарками, чтобы привлечь удачу, а также привечают гостей, чтобы дом был полной чашей.Считается, что если на Михайлов день ударят морозы, то оттепель придет на Николу (19 декабря).21 ноября ясная погода — зима будет морозной.Слякоть в этот день — морозы ударят не раньше декабря.До этого дня обязательно ставят угощение в укромном месте, чтобы уважить домового и заручиться его помощью.