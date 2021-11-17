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Мининский университет примет участие в обучении преподавателей информатики

Мининский университет примет участие в обучении преподавателей информатики

Нижегородские учителя информатики пройдут обучение в рамках сетевой программы ведущих региональных вузов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининского университета).

«Сетевая программа «Совершенствование компетенций учителей информатики в условиях перехода на современные образовательные стандарты и технологии» разработана Мининским университетом совместно с НГТУ им. Алексеева и ННГУ им. Лобачевского», – уточняется в информационном релизе.

26 преподавателей информатики из школ Нижнего Новгорода уже начали обучение в первом потоке программы, С января 2022 года стартует  массовое обучение специалистов по этим программам. Планируется, что повышение квалификации пройдут 100% педагогов информатики Нижегородской области. 

«Преподавание информатики – вопрос, которому Мининский университет уделяет особое внимание. Именно от нас зависит начальный уровень подготовки информатики в школе. Очевидно, что создавать новые цифровые технологии возможно только при наличии крепкого базиса знаний. Это очень важно для развития в Нижегородской области IT-кластера», – сказал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. 

Курс повышения квалификации позволит школьным учителям использовать технологии VR/AR, развить цифровую грамотность и STEM-образование, применять сквозные технологии и технологии искусственного интеллекта. Учителя освоят методику обучения программированию на языке Python, а также приемы и навыки решения задач по информатике повышенной сложности и олимпиадного уровня.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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