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Минздрав РФ: QR-код аннулируется у заболевших COVID-19 после вакцинации

Минздрав РФ: QR-код аннулируется у заболевших COVID-19 после вакцинации

Минздрав уточнил сроки действия цифровых пропусков для вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства и вступил в силу с 16 ноября. QR-код аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел ковидом, но взамен ему выдадут новый — как переболевшему. Такой документ будет действовать полгода. Срок действия сертификата после прививки остается прежним — год с момента вакцинации.

Вакцинированному разрешено не уходить на изоляцию после контакта с больным ковидом. Но это возможно только полгода с момента вакцинации.

Сертификаты всё так же автоматически формируются на Госуслугах в течении трёх дней. Те, кто по разным причинам не могут воспользоваться Госуслугами, могут получить QR-код в медучреждениях или МФЦ.

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По материалам: irk

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