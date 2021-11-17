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Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам «Криминального чтива»

Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам «Криминального чтива»


Miramax подала иск на Квентина Тарантино, в котором обвинила его в нарушении контракта, авторских прав и в недобросовестной конкуренции. Так киностудия отреагировала на его планы по выпуску коллекцию NFT по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво», пишет The Hollywood Reporter.


Режиссер анонсировал коллекцию из семи токенов. Каждый содержит необрезанную сцену из фильма и доступный только обладателю бонусный контент, включая оригинальные рукописные страницы сценария, аудиокомментарии автора и другие подробности о фильме и самом Тарантино.


Тарантино охарактеризовали как «стремящегося заработать на буме [NFT]». В Miramax отправили ему предупреждение о нарушении прав об интеллектуальной собственности с требованием отказаться от этой инициативы.


В киностудии убеждены, что согласно подписанному в 1993 году соглашению о коммерциализации проекта у Тарантино нет подобных прав. 


«Это обесценивает права NFT на „Криминальное чтиво”, которое Miramax намерена максимизировать с помощью стратегического и комплексного подхода. Киностудия [...] не позволит представителям Квентина обманывать других, полагая, что у них есть полномочия заключать аналогичные сделки в нарушение соглашений о правах, которые они подписали», — заявил представитель Барт Уильямс.


Адвокат кинорежиссера в свою очередь отметил, что право «на воспроизведение сценария» дает Тарантино возможность по выпуску NFT.


Напомним, в июле создатели нового фильма с Энтони Хопкинсом заявили о намерении продать его в виде невзаимозаменяемых токенов.


В апреле к NFT-буму присоединился режиссер «Догмы» Кевин Смит.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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