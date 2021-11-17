Много нового геймплея Dying Light 2: Stay Human и первые превью журналистов





Все ближе релиз игры Dying Light 2: Stay Human, и студия Techland вскоре будет делиться массой новой информации о проекте. В частности, некоторые СМИ уже были приглашены, чтобы опробовать новый экшен про паркур и выживание в мире зомби. В сети появилось сразу несколько роликов по игре Dying Light 2: Stay Human от ведущих игровых изданий. Предлагаем некоторые из них к ознакомлению.

Первый взгляд на Dying Light 2: Stay Human от IGN:

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Раннее превью игры Dying Light 2: Stay Human от Gamespot:

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10 минут нового геймплея Dying Light 2: Stay Human от Game Informer:

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Напомним, что релиз игры Dying Light 2: Stay Human перенесли на 2022 год, игра выйдет 4 февраля на Xbox Series X | S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC.