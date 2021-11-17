На лимитированной Xbox Series X в стиле Halo Infinite нашли секрет





Игроки два дня назад начали получать лимитированную Xbox Series X в стиле Halo Infinite. На консоли большой спрос, и их купить в свободной продаже уже невозможно, только у перекупов. При этом нет информации о том, сколько всего экземпляров таких приставок было выпущено.

Один из игроков, который обзавелся новой консолью Xbox Series X в стиле Halo Infinite, обнаружил скрытый секрет. При ультрафиолетовом освещении на приставке проявляется символ Zeta Halo.





Отметим, что это не первый раз, когда Microsoft добавляет скрытые послания на корпус игровых приставок. На консоли Xbox One X в стиле Halo Infinite можно было обнаружить при ультрафиолетовом освещении слово «Спасибо» на разных языках.