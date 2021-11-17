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На программу занятости молодёжи могут направить три миллиарда рублей

На программу занятости молодёжи могут направить три миллиарда рублей

Тема: Пленарное заседание Госдумы 17 ноября 2021 года


12:04  Автор: Евгения Филиппова



На реализацию программы занятости молодёжи могут направить три миллиарда рублей. Такую поправку ко второму чтению проекта бюджета на «трёхлетку» одобрили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин журналистам перед пленарным заседанием Госдумы 17 ноября.

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«Нашу инициативу об увеличении финансирования по программе занятости молодёжи на три миллиарда рублей поддержал профильный комитет. Она войдёт в новую редакцию бюджета», — сообщил депутат. 

Суть инициативы состоит в том, чтобы профинансировать государственную программу содействия занятости молодёжи в 2022 году, пояснил он. «Туда входит обучение молодых людей, их карьерное сопровождение, помощь в профориентации и развитие специальных цифровых сервисов в сфере занятости молодёжи»,  — рассказал Гулин.


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По его мнению, благодаря таким мерам больше молодёжи сможет найти работу, а это важно именно сейчас, так как из-за пандемии много молодых людей потеряли работу.

 


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#образование #студенты #работа

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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