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На Всероссийском съезде учителей сельских школ педагоги смогут повысить квалификацию

На Всероссийском съезде учителей сельских школ педагоги смогут повысить квалификацию

19–20 ноября в Московской области состоится V Всероссийский съезд учителей сельских школ. В нём примут участие более 200 учителей и директоров школ, расположенных в сельской местности. Мероприятие организовано Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр просвещения России Сергей Кравцов примет участие в работе пленарного заседания съезда. Вместе с Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и депутатами Государственной Думы России он обсудит актуальные вопросы развития образования. Пленарное заседание состоится 19 ноября в 11:00 по московскому времени в Доме Правительства Московской области.

На мероприятии также будут работать дискуссионные площадки, на которых обсудят вопросы агрообразования, организации горячего питания в сельских школах, грантовой поддержки учителей. Участники съезда обменяются профессиональными идеями на мастер-классах ведущих экспертов, познакомятся с системой образования Московской области, смогут посетить уникальную выставку «Подвиг народа» в Музее Победы и крупнейший музей Подмосковья «Новый Иерусалим».

Педагоги получат возможность первыми в стране повысить квалификацию по программе дополнительного образования «Музейно-педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в контексте реализации требований Примерной программы воспитания».

# Общество
По материалам: edu.ru

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