Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле Xbox 360

На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле Xbox 360


Microsoft выпустила для игроков с приставками Xbox Series X | S новый динамический фон, к 20-летию консолей Xbox. Напомним, что динамический фон могут использовать только игроки с новыми приставками Xbox, на консолях Xbox One данная функция отсутствует.

Новый динамический фон для Xbox Series X | S выполнен в стиле игровой приставки Xbox 360. Ниже в видео можно посмотреть, как он выглядит при установке на консоль.


Отметим, что игроки с Xbox One тоже могут установить такой фон, но в статическом варианте. Здесь можно скачать это изображение в разрешении 4K для установки в качестве обоев на Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение в организациях СПО
Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ
Новые возможности в Microsoft Store — информация о полной поддержке клавиатуры, настройке субтитров и пр.
Новые возможности в Microsoft Store — информация о полной поддержке
На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле Xbox 360
На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле
Состоялся релиз Surviving the Aftermath, трейлер к запуску игры
Состоялся релиз Surviving the Aftermath, трейлер к запуску игры
Анонсирована игра Song of Nunu: A League of Legends Story для Xbox
Анонсирована игра Song of Nunu: A League of Legends Story для Xbox
Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа 2022 года
Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа
В Call of Duty: Vanguard можно будет играть бесплатно на этих выходных
В Call of Duty: Vanguard можно будет играть бесплатно на этих выходных
В Усть-Илимске четверо пьяных мужчин до смерти избили местного жителя
В Усть-Илимске четверо пьяных мужчин до смерти избили местного жителя
Зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом в Иркутской области за сутки
Зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом в Иркутской
Депутаты ЗС и Молодежного парламента прочитали послание молодёжи поколения-2011
Депутаты ЗС и Молодежного парламента прочитали послание молодёжи

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат

Еще по теме

Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5