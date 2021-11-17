На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле Xbox 360





Microsoft выпустила для игроков с приставками Xbox Series X | S новый динамический фон, к 20-летию консолей Xbox. Напомним, что динамический фон могут использовать только игроки с новыми приставками Xbox, на консолях Xbox One данная функция отсутствует.

Новый динамический фон для Xbox Series X | S выполнен в стиле игровой приставки Xbox 360. Ниже в видео можно посмотреть, как он выглядит при установке на консоль.

still want more #Xbox20 nostalgia? There's an Xbox 360 dynamic background now pic.twitter.com/XdpgGCRiRy — Tom Warren (@tomwarren) November 16, 2021



Отметим, что игроки с Xbox One тоже могут установить такой фон, но в статическом варианте. Здесь можно скачать это изображение в разрешении 4K для установки в качестве обоев на Xbox.