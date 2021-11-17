Насилие, расизм и "комната для плохих девочек": вышло расследование о Мэрилине Мэнсоне

Вадим Карасев

В воскресенье вечером журнал Rolling Stone опубликовал большое расследование о Мэрилине Мэнсоне, которого обвиняют в сексуальном, физическом и психологическом насилии. Своими историями с изданиями в течение девяти месяцев делились более 55 человек, которые общались с Мэнсоном в разные периоды жизни.

Три человека, которые говорят, что были приятелями Мэнсона в 1990-е годы, утверждают, что он показывал им свои секс-видео.

Брайан (Брайан Уорнер — настоящее имя певца. — Прим. ред.) показал кассету со всеми девушками, которые занимались с ним оральном сексом в его гардеробной. Он гордился этим,

— сказали они.

Бывшие друзья Мэнсона также утверждают, что музыкант часто шутил про насилие. В своих мемуарах 1998 года он подробно описывал, как разыграл женщину, которой сказал следующее:

Мы собираемся изнасиловать тебя на парковке, а затем раздавим тебя под твоей собственной машиной.





О том, что Мэнсон часто шутил про изнасилование, говорила и актриса Эсме Бьянко, снявшаяся в сериале "Игра престолов".

Еще до того как я вступила с ним в отношения, он говорил о том, что собирается меня изнасиловать,

— заявляла она.

Другие источники издания обвинили Мэнсона в расизме — по их словам, он часто использовал оскорбительное по отношению к темнокожим N-слово.

Он наслаждался возможностью говорить это перед темнокожими людьми,

— сказал источник.

В расследовании также говорится, что Мэнсон был одержим нацизмом. У него дома хранилась канистра со средством "Циклон Б", которое нацисты использовали для уничтожения евреев в газовых камерах.

Я видел, как он это показывал своим еврейским друзьям и говорил, чтобы они это оценили,

— делится инсайдер.

Эсме Бьянко утверждала, что Мэнсон избивал ее плеткой, которую, по его утверждению, использовали нацисты.





Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз

Бывшие коллеги Мэнсона утверждали, что он оскорблял членов своей группы и команды. Он также побуждал их следить друг за другом и сообщать ему обо всем происходящем.

В 1996 году он бросил в своего барабанщика Кеннета Уилсона стойку для микрофона, в результате чего тот угодил в больницу.

Бывшие девушки Мэнсона рассказали, что у него была "комната для плохих девочек", которую он использовал для психологических пыток. Экс-возлюбленная певца Морган Смитлайн заявила, что музыкант не раз заставлял ее на несколько часов оставаться в этой комнате, которая была размером с гардеробную.

Сначала это звучало круто. А затем он стал говорить это очень сурово. Даже если бы я кричала, меня никто не услышал бы. Я научилась не бороться с этим, потому что он получил бы то, что хотел,

— поделилась она.





Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон

Почти все женщины, которые выступили с обвинениями Мэрилина Мэнсона в жестоком обращении, рассказали, что их роман с певцом начинался на позитивной ноте — он делал им комплименты и ухаживал за ними. Но потом все это быстро переходило в манипуляцию с его стороны.

В своем иске Морган Смитлайн утверждает, что Мэнсон душил, кусал, вырезал на ее бедре свои инициалы и несколько раз ее изнасиловал. Эсме Бьянко заявила, что их отношения сопровождались употреблением наркотиков, постоянным контролем и сексуальным насилием со стороны певца.

Одна женщина, оставшаяся анонимной, которая подала на Мэнсона в суд за сексуальное насилие, утверждает, что он толкнул ее на землю и изнасиловал.

Он говорил, что она свела его с ума и заставляла его это с ней делать. После этого он сказал ей: "Никогда больше не заставляй меня делать это с тобой",

— говорится в иске.

После нападения, по словам женщины, Мэнсон угрожал убить ее и хвастался, что это сойдет ему с рук, потому что она была никем, а он — звезда со связями в полиции.





Мэрилин Мэнсон и Линдси Юсич

В октябре прошлого года несколько женщин, в том числе Морган Смитлайн, Эсме Бьянко и Эван Рэйчел Вуд, встретились в Лос-Анджелесе. Некоторые из них прежде были не знакомы друг с другом. Но всех их связывало одно: каждая из них сказала, что певец издевался над ними. Примерно через три месяца актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в систематическом насилии.

Сам Мэрилин Мэнсон отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его бывшие партнерши "цинично и бессовестно пытаются монетизировать и использовать движение #MeToo". По его словам, все в его отношениях происходило по обоюдному согласию.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес певца, его бывшая супруга Дита фон Тиз выступила в его защиту, отметив, что за все время их отношений у нее не было подобного опыта, а расстались они из-за неверности Мэнсона и его пристрастия к наркотикам.

Сейчас Мэрилин Мэнсон женат на Линдси Юсич, которая пока обвинения в адрес мужа не комментировала.









Мариана Панкина