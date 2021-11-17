Наталья Поклонская стала обладательницей дорогой квартиры

Экс-депутат Наталья Поклонская рассказала о своем имуществе. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская подтвердила, что получила от государства квартиру. Ее стоимость, как писали ранее некоторые СМИ, составляет 53 миллиона рублей. «Никакой сенсации в этом нет. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти», рассказала Наталья Поклонская.Наталья Поклонская Как отметила Поклонская, сейчас она готовится к поездке в Кабо-Верде, где будет послом России. При этом не исключила, что в будущем может, к примеру, стать даже послом России в Киеве. Также бывший депутат Госдумы заметила, что она не следит за уголовными делами, которые против нее заведены на Украине. Ее права, как она думает, систематически нарушаются в этой стране. Ей даже толком неизвестно, в чем ее обвиняет украинская сторона, сообщает «АиФ». Напомним, что в октябре этого года Наталья Поклонская получила важное назначение. Теперь она чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Кабо-Верде.