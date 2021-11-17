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Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3

Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3


Игру Max Payne 3 добавили в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Этого давно ждали игроки, теперь играть в Max Payne 3 (как и в другие две части серии) можно на приставках нового поколения Xbox.

Не все игроки знают, что для Max Payne 3 можно забрать бесплатно 11 дополнений из Microsoft Store. Вот их список, с ссылками на соответствующие страницы в цифровом магазине Microsoft:



Набор «Местное правосудие»



Deathmatch Made in Heaven Pack



Классический Макс Пейн



Импульс «Смертоносная сила»



Набор «Бесшумный убийца»



Набор Коллекционного издания



Неорганизованная преступность



Набор «Война горилл»



Карта «Кладбище»



Пузырек с таблетками

Отметим, что Max Payne 3 отсутствует в российской версии Microsoft Store для покупки, игру можно купить через другие регионы.

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По материалам: newxboxone

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Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
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