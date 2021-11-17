Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3





Игру Max Payne 3 добавили в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Этого давно ждали игроки, теперь играть в Max Payne 3 (как и в другие две части серии) можно на приставках нового поколения Xbox.

Не все игроки знают, что для Max Payne 3 можно забрать бесплатно 11 дополнений из Microsoft Store. Вот их список, с ссылками на соответствующие страницы в цифровом магазине Microsoft:

Набор «Местное правосудие»Deathmatch Made in Heaven PackКлассический Макс ПейнИмпульс «Смертоносная сила»Набор «Бесшумный убийца»Набор Коллекционного изданияНеорганизованная преступностьНабор «Война горилл»Карта «Кладбище»Пузырек с таблетками

Отметим, что Max Payne 3 отсутствует в российской версии Microsoft Store для покупки, игру можно купить через другие регионы.