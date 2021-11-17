Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Сегодня, 00:30
Игру Max Payne 3 добавили в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Этого давно ждали игроки, теперь играть в Max Payne 3 (как и в другие две части серии) можно на приставках нового поколения Xbox.
Не все игроки знают, что для Max Payne 3 можно забрать бесплатно 11 дополнений из Microsoft Store. Вот их список, с ссылками на соответствующие страницы в цифровом магазине Microsoft:
Набор «Местное правосудие»
Deathmatch Made in Heaven Pack
Классический Макс Пейн
Импульс «Смертоносная сила»
Набор «Бесшумный убийца»
Набор Коллекционного издания
Неорганизованная преступность
Набор «Война горилл»
Карта «Кладбище»
Пузырек с таблетками
Отметим, что Max Payne 3 отсутствует в российской версии Microsoft Store для покупки, игру можно купить через другие регионы.
По материалам: newxboxone