Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн

16 ноября неизвестный пользователь приобрел мем-криптовалюту Shiba Inu на сумму около $8,3 млн. На это обратил внимание сервис WhaleStats.

https://twitter.com/WhaleStats/status/1460783043455512577

В ходе двух транзакций инвестор купил 171 млрд SHIB. Совокупная комиссия составила $217.

На момент написания монета Shiba Inu торгуется на уровне $0,00004969.

Количество держателей Shiba Inu превышает 970 000 человек. Актив с капитализацией $27,3 млрд занимает 11 позицию в рейтинге CoinGecko.

Напомним, один из ранних инвесторов Shiba Inu, вложивший в актив $8000 в августе 2020 года, уже стал мультимиллиардером. В конце октября стоимость монет на его кошельке в моменте превысила $5 млрд.

Впоследствии он перевел 40 трлн SHIB на новые кошельки.

https://forklog.com/milliardy-na-sobakah-skolko-zarabotali-investory-shibainu/