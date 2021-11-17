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Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн

Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн


16 ноября неизвестный пользователь приобрел мем-криптовалюту Shiba Inu на сумму около $8,3 млн. На это обратил внимание сервис WhaleStats.


https://twitter.com/WhaleStats/status/1460783043455512577

В ходе двух транзакций инвестор купил 171 млрд SHIB. Совокупная комиссия составила $217.


На момент написания монета Shiba Inu торгуется на уровне $0,00004969.


Количество держателей Shiba Inu превышает 970 000 человек. Актив с капитализацией $27,3 млрд занимает 11 позицию в рейтинге CoinGecko.


Напомним, один из ранних инвесторов Shiba Inu, вложивший в актив $8000 в августе 2020 года, уже стал мультимиллиардером. В конце октября стоимость монет на его кошельке в моменте превысила $5 млрд.


Впоследствии он перевел 40 трлн SHIB на новые кошельки.


https://forklog.com/milliardy-na-sobakah-skolko-zarabotali-investory-shibainu/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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