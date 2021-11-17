Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании

Вадим Карасев

33-летний Никита Ефремов и 35-летняя Мария Ивакова расстались после более чем двух лет отношений. Об этом решении актер и телеведущая сами рассказали в инстаграме — пара посчитала это честным, потому что их роман всегда был на виду у поклонников.

Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. P. S. Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга. Никаких скандалов, раздела имущества и прочей пищи для желтой прессы,

— написала Мария Ивакова.





Никита Ефремов и Мария Ивакова

Никита Ефремов также публично прокомментировал разрыв с Иваковой и поблагодарил ее за время, проведенное вместе:

Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!





О романе Марии Иваковой и Никиты Ефремова стало известно летом 2019 года. Пара всегда подчеркивала, что сблизилась на почве духовности и личностного развития: на момент встречи они оба познавали эти процессы. Мария и Никита очень осознанно подходили к своим отношениям и часто прорабатывали свои проблемы на сессиях с психологами, иногда и совместно. Однако психотерапия спасти эти отношения не помогла.





В начале года Никита Ефремов признавался, что пока не готов жениться:

Если говорить честно, то внутри я не готов. У меня уже есть опыт неудачного брака (Никита Ефремов с 2014 по 2015 год был женат на актрисе Яне Гладких. — Прим. ред.), и мне кажется, что на меня снова накинется некий хомут, что я должен трудиться или что-то еще. И все эти "должен" мешают мне быть свободным и честным в своем выборе, в понимании того, что я хочу, что это мой свободный выбор, что это действительно будет развитием наших отношений.

Ивакова призналась, что ее не обидели эти слова Никиты о нежелании жениться. Она заявила, что ей нравится, что возлюбленный с ней максимально честен, а также заверила подписчиков, что "все случится вовремя". Мария до встречи с сыном известного актера Михаила Ефремова уже была замужем — с 2013 по 2014 год она состояла в браке с миллиардером Эрнестом Рудяком.





Яна Марковская