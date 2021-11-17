Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании

Актер Никита Ефремов сообщил, что расстался с Марией Иваковой. Артистка поделилась неприятными новостями из личной жизни. Телеведущая призналась, что ее отношения с сыном Михаила Ефремова окончены. Расставание, по словам блондинки, прошло на мирной ноте. 35-летняя Мария Ивакова объявила о разрыве в личном блоге: «Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное, хрупкое и касается только нас двоих. P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы». Никита Ефремов подтвердил, что развал их двухлетнего союза произошел без лишнего скандала. Бывшие влюбленные остаются в теплых, но уже исключительно дружеских отношениях. «Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути», — заявил 33-летний актер.Никита Ефремов и Мария Ивакова Напомним, о романе звезд стало известно весной 2019 года. Источники рассказали «СтарХиту», что видели парочку вместе в одной ВИП-ложе, где они не скрывали нежных чувств. Впрочем, официально подтверждать отношения артисты не спешили. Слухи подтвердились, когда Маша и Никита неожиданно появились вместе на пышной свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии. Осенью того же года звезды открыто появились на мероприятии как пара, наконец-то поставив точку в предположениях фанатов. С тех пор Ивакова и Ефремов часто демонстрировали нежность по отношению друг к другу и признавались в любви. Поклонники с нетерпением ждали, когда артисты объявят о свадьбе, но Никита всегда туманно отвечал на вопросы о предложении. Фанаты расстроены, что влюбленные так и не создали семью. Тем не менее, они поддерживают решение каждого: «Пусть каждый из вас встретит именно своего человека! Огромного счастья!», «Даже не хочу ставить лайк такому грустному посту! Но желаю вам встретить мужчину, который сделает вас счастливой!».