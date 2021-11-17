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Ноябрьское обновление Xbox One и Xbox Series X | S: полный список изменений

Ноябрьское обновление Xbox One и Xbox Series X | S: полный список изменений


Microsoft выпускает ноябрьское обновление игровых приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Она включает в себя не так много функций, но некоторые среди них довольно важные. Предлагаем полный список того, что изменится на приставках с апдейтом.

Решение проблем с отключением Xbox Series X в играх

Игроки с приставками Xbox Series X сталкивались с серьезными проблемами в целом ряде игр, среди которых: NBA 2K22, FIFA 22 и Battlefield 2042. Игровая приставка могла просто выключиться в любой момент. Ситуация с NBA 2K22 сохранялась на протяжении нескольких месяцев, что фактически ставило в невыгодное положение игроков с приставками Xbox Series X в баскетбольном симуляторе, в сравнении с другими игроками.

Теперь эта проблема решена, Microsoft отмечает, что больше перезагрузка Xbox Series X в играх сама по себе происходить не должна.

Новые цветовые фильтры на Xbox Series X | S

Microsoft продолжает активно работать в сторону доступности игр на приставках Xbox для игроков. Не так давно был представлен ночной режим, а сегодня игрокам становятся доступны цветовые фильтры.

Цветовые фильтры на уровне игровой приставки будут работать со всеми играми. Они позволяют настраивать (в разделе «Настройки» — «Доступность» — «Цветовые фильтры») спектры цветов, чтобы игроки, которые имеют проблемы с различием цветов, могли лучше их отличать друг от друга. Отдельно отмечается, что настраивать цветовые фильтры на уровне консолях Xbox Series X | S можно и через быстрые настройки.


В прошивке Xbox One новая опция не предусмотрена.

Настройки звука

Уже несколько недель инсайдеры тестируют опцию, что при подключении гарнитуры к геймпады Xbox, отключается звук на телевизоре. Теперь эта опция доступна всем игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S – ее можно включить/отключить в настройках консоли.

Также теперь доступно новое меню в настройках – «Проверка звука и сведения о нем», где можно проверить звуковые настройки и сбросить их при необходимости.


Обновление уже доступно игрокам с приставками Xbox One и Xbox Series X | S. Оно весит около 700 Мб.

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# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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