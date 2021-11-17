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Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке

Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке


Сегодня состоялся релиз игры Next Space Rebels на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Подписчики сервисов Xbox Game Pass для консолей и Xbox Game Pass для PC уже могут играть в новый проект за счет подписки. Без подписки стоимость игры — $19,99.

В игре Next Space Rebels отсутствует русская локализация, и в ней понадобятся знания английского, чтобы понимать происходящее. В самом проекте необходимо создавать уникальные космические аппараты и выполнять различные задания. Ниже можно видеть релизный трейлер игры.


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Next Space Rebels

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По материалам: newxboxone

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