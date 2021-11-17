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Новые возможности в Microsoft Store — информация о полной поддержке клавиатуры, настройке субтитров и пр.

Новые возможности в Microsoft Store — информация о полной поддержке клавиатуры, настройке субтитров и пр.


Еще несколько месяцев назад Microsoft анонсировала, что скоро обновит Microsoft Store, сделав его более удобным для людей с особыми потребностями, чтобы они могли находить подходящие для них игры. Обновление уже доступно, и оно выходит для всех версий Microsoft Store — магазина на Xbox, магазина в приложениях, веб-версии магазина.

Разработчики получают право использовать различные тэги специальных возможностей при заполнении страниц своих игр в Microsoft Store. Тэги охватывают 20 самых востребованных функций по доступности игр. Данный список, в том числе, включает в себя: настройку субтитров (по размеру), переназначение клавиш на геймпаде, полную поддержку клавиатуры и возможность использовать только один стик на геймпаде. Кроме того, издатели смогут добавлять ссылки на дополнительную информацию о доступности своих проектов.

Каждая функция доступности в Microsoft Store имеет набор особых критериев, то есть разработчики не могут указать, что такая функция есть, если по факту она не соответствует этим самым критериям. Например, для добавления тэга настройки субтитров, они не только должны быть соответствующего размера, но и у игрока должна быть возможность самостоятельно настроить их размер, выбрав оптимальный.

На данный момент тэги доступности заполнены в Microsoft Store уже более чем для 300 игр. На Xbox в Microsoft Store можно найти отдельный раздел (Accessibility Spotlight), где представлены максимально доступные игры.


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По материалам: newxboxone

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