Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN





Вышедший в начале этой недели бета-тест мультиплеера Halo Infinite — это лишь малая часть от того, что ждет поклонников Halo в ближайшие недели. Уже 8 декабря состоится полноценный релиз Halo Infinite, как мультиплеера, так и сюжетной кампании. Игроков ждет абсолютно новый геймплей в кампании, с открытым миром и полноценным развитием персонажа, чего ранее не было в серии Halo.

Портал IGN знакомит игроков с тем, что они смогут получить в Halo Infinite. В новом ролике геймплея показали еще 5 минут кампании из игры, а именно, прохождение миссии «Консерватория». Из интересного, в ролике можно видеть использование гранатомета и уничтожение врагов, которых ранее не показывали в рамках Halo Infinite.

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После релиза сюжетная кампания Halo Infinite будет доступна подписчикам сервиса Game Pass.