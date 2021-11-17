Новый рекламный ролик Xbox Series X — «Новое поколение ждет»





Прошло чуть больше года с момента релиза игровой приставки Xbox Series X. За это время она обзавелась немалым количеством оптимизированных игр, которые позволяют получить игровой опыт нового поколения.

Microsoft представила рекламный ролик Xbox Series X — «Новое поколение ждет», который можно видеть ниже. В ролике демонстрируют главные хиты Xbox Series X минувшего года, и проекты, которые выйдут в самом ближайшем будущем — от Microsoft Flight Simulator до Halo Infinite. Указано, что геймплей игр из ролика захвачен с Xbox Series X.

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Напомним, консоли Xbox Series X до сих пор в дефиците, но Microsoft обещает к праздничному сезону увеличить их поставки.