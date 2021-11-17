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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года

Нумерологический прогноз на сегодняшний день поможет вам понять, где прячется удача и каково настроение чисел. Нумерологи рассказали, как нужно поступать в той или иной ситуации в эту среду, чтобы не остаться в аутсайдерах.


Сегодня очень яркий и позитивный день, который входит в число самых благоприятных в ноябре. Помимо чисел нам помогать сегодня будут еще и Марс с Ураном, которые войдут в противостояние.

Число-покровитель 17 ноября 2021 года

Расчет основного числа производится по привычной нам формуле: складываем все цифры даты 17.11.2021 и прибавляем в конце порядковый номер дня недели. Сегодня среда, значит, нужно прибавить 3. Получаем следующее: 1+7+1+1+2+0+2+1+3=18. 1+8=9.

Сегодня у руля число Девять. Это значит, что Вселенная захочет, чтобы мы полностью отдали все свои силы делам, работе, бизнесу. Одним из главных олицетворений стремительности во Вселенной является бык. Именно его и можно считать символом этого дня. В целом нумерологи предвещают довольно активный и продуктивный день. Это очень благоприятное время для завершения начатых ранее проектов, а также для поисков чего-то нового. Речь идет не о материальных вещах, а о новой работе, увлечениях, полезных привычках.



События 17 ноября из прошлого

17 ноября 1800 года произошел первый в истории сбор конгресса в США. Девятка поощряет желание людей сделать лучше свою жизнь и жизнь своих близких, друзей, соотечественников.

17 ноября 1804 года в Казани и Харькове учреждаются университеты. Числа сегодня не дадут нам много усидчивости, но при желании можно будет существенно преуспеть в обучении и подготовке к экзаменам.

17 ноября 1855 года исследователь Африки Дэвид Ливингстон открыл водопад, который стал самым высоким и широким в мире. Его назвали в честь королевы Виктории. Это прекрасный день для изучения новых мест и путешествий.

17 ноября 1869 года произошло официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. Число 9 любит, когда люди работают на благо своей страны, семьи, общества.

Советы нумерологов на эту среду


Это благоприятный день для перезагрузки сознания. Можно смело заниматься духовными практикам, поисками смысла жизни и новых целей. Вполне возможно, что мы сможем увидеть мир под иным углом.

Из-за мощных потоков энергии и поголовного желания всех людей достичь успеха вы можете встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Не отвечайте им той же монетой. Сохраняйте спокойствие.

Сегодня у вас есть шанс произвести отличное первое впечатление на кого угодно. Что касается оценки окружающих, то самое первое впечатление о людях будет самым правильным.

Будьте предельно собранными, делайте все без спешки. В такие дни можно ненароком допустить обидную ошибку.

Очень важно оставаться последовательными в своих желаниях и целях. Не пытайтесь перепрыгнуть самих себя в попытках стать успешнее. Из-за правления Девятки на первый план выйдет необходимость быть осторожнее. Небрежность может вам дорого стоить.

Талисманы удачи на 17 ноября

Платина. Данный металл обладает самой мощной энергией за счет наличия в нем силы стихии Огня. Украшения из золота будут отличным талисманом удачи на этот день. Он не даст вам утратить веру в себя.

Руна Соулу. Нарисуйте данную руну на бумаге, сложите ее два раза и положите в карман. Она олицетворяет успех и победу над трудностями, поэтому сегодня наиболее актуальна. Вот как она выглядит.


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По материалам: dailyhoro.ru

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