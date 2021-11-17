Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Нужен график возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, считают в Совфеде

Нужен график возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, считают в Совфеде

Нужен график возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, считают в Совфеде

14:51  Автор: Юлия Катенёва



Необходимо создать систему обязательного возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, а не вводить постоянные отсрочки. Об этом заявила в беседе с «СенатИнформ» заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

Ранее российские турпоператоры обратились в Правительство с просьбой  продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до 2023 года. 

Можно ли вернуть деньги за пропавшую путёвку в Турцию


«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, ускорить решение вопроса о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации №1073 от 20 июля 2020 года, предусматривающих как минимум отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до мая 2023 года для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, несостоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения», — цитирует коллективное письмо туристических ассоциаций главе кабинета министров Михаилу Мишустину агентство ТАСС.

По оценкам экспертов, размер задолженности туроператоров перед туристами составляет около 25 млрд рублей при общей сумме страховых средств 7 млрд рублей.


Читайте также:

• В АТОР объяснили, как вернуть деньги за не использованную путёвку • Ростуризм оперативно предложит новые меры поддержки туроператоров • Ломидзе: пандемия принесла российской туротрасли 1,3 трлн рублей убытков

Отсрочка в выплатах россиянам за несостоявшиеся туры в настоящий момент действует до конца года. Ранее в Ростуризме отмечали, что отсрочка может быть продлена.

«Проблемы туроператоров понятны, но нужно найти золотую середину, чтобы граждане знали: все обязательства перед ними будут выполнены, — указала Алтабаева. -  Может быть, не сразу в декабре, но нужен график выплат, который уже не будет меняться».



#туризм #отдых #деньги


48
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Чувствую себя плохо": Марк Рудинштейн госпитализирован с сердечным приступом
"Чувствую себя плохо": Марк Рудинштейн госпитализирован с
В Иркутске загорелся расселенный деревянный дом на улице Сеченова
В Иркутске загорелся расселенный деревянный дом на улице Сеченова
Интерес иркутян к онлайн-распродажам вырос на 60%
Интерес иркутян к онлайн-распродажам вырос на 60%
В марте 2022 года звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов станет участником матча на льду Байкала
В марте 2022 года звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов станет
В «Сибэкспоцентре» дополнительно открыли еще пять прививочных пунктов от COVID-19
В «Сибэкспоцентре» дополнительно открыли еще пять прививочных пунктов
Депутаты ЗС приняли в первом чтении областной бюджет 2022-2024 годов
Депутаты ЗС приняли в первом чтении областной бюджет 2022-2024 годов
Иркутским полицейским вручили гаджеты Сбера для «умного дома» в честь профессионального праздника
Иркутским полицейским вручили гаджеты Сбера для «умного дома» в честь
Девушка подобрала полуживого воробья, и помогла ему, теперь он отказывается покидать дом и считает ее мамой
Девушка подобрала полуживого воробья, и помогла ему, теперь он
В Египте на людей стали нападать ядовитые скорпионы, а во всем виноват оказался дождь
В Египте на людей стали нападать ядовитые скорпионы, а во всем
Фермер из Турции показал необычного теленка с двумя головами и шестью ногами
Фермер из Турции показал необычного теленка с двумя головами и шестью
Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами
Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами
СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы
СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA
Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA

Еще по теме

Законы, вступающие в силу 29 мая
Законы, вступающие в силу 5 октября
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Законы, вступающие в силу 23 мая