Нужен график возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, считают в Совфеде

14:51 Автор: Юлия Катенёва

Необходимо создать систему обязательного возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, а не вводить постоянные отсрочки. Об этом заявила в беседе с «СенатИнформ» заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

Ранее российские турпоператоры обратились в Правительство с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до 2023 года.

Можно ли вернуть деньги за пропавшую путёвку в Турцию

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, ускорить решение вопроса о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации №1073 от 20 июля 2020 года, предусматривающих как минимум отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до мая 2023 года для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, несостоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения», — цитирует коллективное письмо туристических ассоциаций главе кабинета министров Михаилу Мишустину агентство ТАСС.

По оценкам экспертов, размер задолженности туроператоров перед туристами составляет около 25 млрд рублей при общей сумме страховых средств 7 млрд рублей.





Читайте также:

• В АТОР объяснили, как вернуть деньги за не использованную путёвку • Ростуризм оперативно предложит новые меры поддержки туроператоров • Ломидзе: пандемия принесла российской туротрасли 1,3 трлн рублей убытков

Отсрочка в выплатах россиянам за несостоявшиеся туры в настоящий момент действует до конца года. Ранее в Ростуризме отмечали, что отсрочка может быть продлена.

«Проблемы туроператоров понятны, но нужно найти золотую середину, чтобы граждане знали: все обязательства перед ними будут выполнены, — указала Алтабаева. - Может быть, не сразу в декабре, но нужен график выплат, который уже не будет меняться».

#туризм #отдых #деньги

48