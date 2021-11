Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн

Некоммерческая организация Oasis Foundation запустила фонд объемом $160 млн для финансирования разработчиков децентрализованных приложений (dapps) на базе Oasis Network, включая DeFi, NFT и метавселенные.

1/Announcing the 📣 $160M OASIS ECOSYSTEM FUND 📣 dedicated to supporting & scaling projects built on Oasis!



$160 Million USD to build the next frontier of DeFi, NFT, Metaverse, Data Tokenization, Data DAO, Data Governance & Privacy Apps on Oasis!🚀https://t.co/xRLurcEKAg