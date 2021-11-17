Объявлены имена девяти лауреатов конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

Девять лауреатов названы по итогам испытаний первого очного тура конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021», который проходит в Казани (Республика Татарстан). Лауреаты продолжат борьбу за звание абсолютного победителя во втором туре, сообщает Минпросвещения России.

В первом очном туре конкурсанты провели получасовые открытые занятия с детьми и приняли участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации и критическое мышление».

Лауреатами конкурса в номинациях по шести направлениям дополнительного образования, а также в номинациях «Наставничество», «Профессиональный дебют» и «Работа с детьми с ОВЗ» стали:

- в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности»: Мантрова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Мичуринска (Тамбовская область);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности»: Трунина Ольга Константиновна, педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 29 городского округа Балашиха (Московская область);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности»: Лелека Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (Санкт-Петербург);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности»: Фёдорова Зинаида Леонидовна, педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара городского округа город Стерлитамак (Республика Башкортостан);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности»: Пахмутов Кирилл Андреевич, педагог дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного образования города Красноярска (Красноярский край);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности»: Тихонов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени (Тюменская область);

- в номинации «Профессиональный дебют»: Тарутина Алиса Александровна, педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов города Белгорода (Белгородская область);

- в номинации «Наставничество в дополнительном образовании»: Утямышев Максим Анатольевич, старший тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы города Троицка (Челябинская область);

- в номинации «Педагог дополнительного образования по работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью»: Шляпникова Виктория Викторовна, тренер-преподаватель Оренбургской областной детско-юношеской спортивной школы города Оренбурга (Оренбургская область).

Абсолютный победитель будет определён по результатам двух испытаний второго очного тура. Во время первого испытания «Педагогическое многоборье» участникам предстоит решить задачи на применение образовательных и педагогических технологий и определить стратегию поведения в типовых учебных ситуациях.

Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках дискуссии педагоги выразят свою позицию по актуальным вопросам, связанным со сферой дополнительного образования.

Жюри конкурса включает руководителей образовательных организаций, учёных, представителей Министерства просвещения и победителей конкурса прошлых лет.

Испытание «Педагогическая риторика» можно будет посмотреть в прямом эфире: трансляция начнётся на сайте конкурса 18 ноября в 14:00 (по московскому времени). В тот же день в 17:00 (по московскому времени) пройдёт торжественная церемония закрытия конкурса и награждения абсолютного победителя и победителей в каждой номинации.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже в 17 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс даёт участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.