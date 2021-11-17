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Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа 2022 года

Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа 2022 года


В последние несколько месяцев разработчики перезапуска  Saints Row, который был анонсирован ранее в этом году, активно делились новой информацией о своем проекте и геймплеем. Но, похоже, игра далека от релиза, поэтому принято решение отложить ее дату выхода на полгода.

Предполагалось, что перезапуск Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Теперь у игры новая целевая дата релиза – 23 августа 2022 года.

Информацию о переносе даты релиза перезапуска Saints Row разработчики сопроводили текстом, где объяснили, что их цель – создать лучшую игру Saints Row. Они отмечают, что если бы выпустили проект в исходную дату, он бы не соответствовал их стандартам по качеству. В том числе, разработчики отмечают, что недооценили влияние COVID на разработку и масштабы самой Saints Row.


Напомним, что анонсирован перезапуск Saints Row был в августе 2021 года.

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По материалам: newxboxone

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