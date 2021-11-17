Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза





Издательство Dotemu сегодня официально объявило о скором выходе игры Windjammers 2 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Проект не только появится на консолях Microsoft, но и сразу будет доступен в подписке Xbox Game Pass. Дата релиза игры на Xbox пока не называется – ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к анонсу.

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Windjammers 2 – это аркадный симулятор метания фрисби, который является продолжение первой игры серии, вышедшей в 1994 году. В сиквеле будут однопользовательские и многопользовательские режимы, в том числе можно будет соревноваться по сети.

Отметим, что игра Windjammers 2 была анонсирована еще в 2017 году, и изначально она должна была выйти на PC еще в 2019 году, но ее релиз все еще не состоялся. Проект часто откладывался, и сейчас в списке заявленных для игры платформ значатся консоли Xbox, Playstation, Switch и PC. Заявлено, что в игре будет кроссплатформенный мультиплеер между Xbox и PC.