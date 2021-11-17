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Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула

Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Ведущая Оксана Федорова призналась, что ни о чем не жалеет. Телеведущая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что никогда не жалела об отказе от титула «Мисс Вселенная» в 2002 году. «Я не пожалела, что в свое время отказалась от титула «Мисс Вселенная». Каждый человек делает самый лучший выбор в нужном месте, в нужный момент, когда все звезды пересекаются. И ты понимаешь, что только так, а не иначе», рассказала Оксана Федорова.
Оксана Федорова Как отметила Федорова, даже если потом что-то меняется, то жалеть ни о чем не надо. «Ты переосмысляешь, но в данный момент это твоя точка роста, это твое решение. Это преодоление себя», — заявила Оксана Федорова. Напомним, что Оксана Федорова не выполнила контрактных обязательств перед организаторами конкурса. Из-за этого ее лишили титула «Мисс Вселенная».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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