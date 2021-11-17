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Ольга Бузова получила неизлечимые травмы

Ольга Бузова получила неизлечимые травмы
Ведущая и певица Ольга Бузова прошла обследование. Артистка недавно на целых два дня пропала из соцсетей. Когда ведущая объявилась, она объяснила, что взяла перерыв в работе для того, чтобы заняться здоровьем. Поющая телезвезда тогда пожаловалась, что у неё проблемы с рукой, которая, по её словам, просто «атрофировалась». Представитель Бузовой Антон Богославский рассказал журналистам, что она уже прошла тщательное обследование. Оказалось, что ситуация сложная. Ольгу беспокоит старая травма кисти, из-за которой сейчас ей противопоказаны любые нагрузки на руку. После проведения МРТ стало понятно, что врачи никак не могут помочь Бузовой полностью восстановить здоровье. Впрочем, есть ряд процедур, которые могут облегчить её состояние и снять острую боль.
Ольга Бузова «Эта и другие травмы появились у Оли после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать», — цитирует Стархит Богославского. Кстати, как бы коллеги по шоу-бизнесу ни критиковали Ольгу, все без исключения говорят о том, что она трудоголик и полностью отдается любимому делу. Полученные на шоу травмы как раз это подтверждают. Напомним, что недавно серьезную травму получила и Ксения Бородина, которая стала участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Из-за этого ведущая не показывает свой максимум на льду и уже неоднократно оказывалась на грани выбывания из проекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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