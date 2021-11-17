"Она не делала прививку": умерла экс-участница шоу "Танцы со звездами"

Вадим Карасев

Телеведущая и экс-участница программы "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская умерла в больнице, сообщает ТАСС.

Как отмечается, ведущая передачи для детей "АБВГДейка" скончалась на 42-ом году жизни. Причиной смерти партнерши Марата Башарова в "Танцах со звездами" стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.



"Да, она умерла в реанимации в больнице. Это действительно так", - заявила ведущая "АБВГДейки" Татьяна Черняева.

Коллега Кристины Асмаловской призналась, что внезапная смерть телеведущей шокировала ее.

"Она не делала прививку, не успела <...> Для нас и для близких людей это просто неожиданно и ужасно. Кристина была очень светлым человеком. "АБВГДейка" - это наша семья, Кристина - член нашей семьи. Для нас это великое горе", - рассказала Черняева.

О смерти Кристины Асмаловской ее коллега сообщила на своей странице в Facebook.

"Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… <...> Светлая память светлому человеку", — цитирует Черняеву РИА Новости.

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